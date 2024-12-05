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Экс-капитан «Краснодара» назвал условие, при котором Сперцяну стоит уехать в Европу

Экс-капитан «Краснодара» назвал условие, при котором Сперцяну стоит уехать в Европу
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Экс-футболист «Краснодара» Александр Мартынович поделился мнением насчёт возможного ухода полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна в Европу.

— Много слухов по возможному трансферу Сперцяна в Европу. Пора уже летом уезжать из РПЛ?
— Что значит пора? Не думаю, что в «Краснодаре» его будут удерживать насильно. Все заинтересованы в том, чтобы он уехал в топ-команду, но всё зависит от Эдика. Этот сезон он проводит отлично. Думаю, если он так и продолжит, есть большие шансы, что он уедет в Европу. Но всех всё должно устраивать.

Хочется, чтобы он перешёл в клуб, который на что-то претендует. Если говорить о топ-5, то хотя бы середняк с претензией на еврокубки. А ехать и бороться за выживание — какой смысл? Ему будет тяжелее морально. Лучше тогда остаться в «Краснодаре», — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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