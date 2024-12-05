Президент «Динамо» Махачкала обозначил позиции для усиления зимой

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев считает, что клубу необходимо усилить линию нападения.

«Безусловно, хочется, чтобы мы лучше играли в атаке. Понятно, что наши нынешние игроки нападения могут играть сильнее. Но можно пополнить нашу атакующую группу игроками с конструкторскими способностями. Думаю, нам нужны новые футболисты в атаку», — приводит слова Гаджиева Metaratings.

Махачкалинское «Динамо» после 17 туров Российской Премьер-Лиги занимает 11-е место. Команда забил девять голов и пропустила 14 мячей. На первом месте располагается санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков после аналогичного количества матчей.