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Камоцци высказался о возможном назначении Керубини спортивным директором «Спартака»

Камоцци высказался о возможном назначении Керубини спортивным директором «Спартака»
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Бывший советник московского «Спартака» Франко Камоцци поделился мнением относительно возможного назначения Федерико Керубини спортивным директором красно-белых.

«Я думаю, что «Спартак» заслуживает лучшего кандидата на пост спортивного директора, чем Федерико Керубини. Считаю, что он не подойдёт «Спартаку». Есть свободные кандидаты получше, чем Керубини», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Федерико Керубини ранее работал на аналогичной должности в «Ювентусе». В январе 2023 году Керубини был отстранён от работы спортивным директором в Италии на один год и четыре месяца.

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