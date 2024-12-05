«Реал», «МЮ» и «Ливерпуль» проявляют интерес к игроку одного из лидеров Бундеслиги

Мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» проявляют интерес к 20-летнему полузащитнику «Айнтрахта» Хуго Ларссону. Об этом сообщает Sky Germany.

По информации источника, «Айнтрахт» может продать Ларссона приблизительно за € 50 млн.

В нынешнем сезоне принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

После 12 туров немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» набрал 26 очков и занимает второе место.

Сколько стоят молодые футболисты: