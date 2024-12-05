Кечинов: если «Спартак» подойдёт к игре с хорошим настроем, у «Пари НН» не будет шансов

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о матче 18-го тура РПЛ, в котором красно-белые встретятся с «Пари НН» (7 декабря).

«Если брать на бумаге, «Спартак» — 100-процентный фаворит в матче с «Пари НН». Команда набрала очень приличный ход и находится в хорошем состоянии по игре и результату, а также в порядке лидеры. Единственное, что может произойти отрицательного, — недооценка соперника, недонастрой и малая самоотдача. За это «Спартак» может поплатиться. Но надеюсь, что этого не будет и команда подойдёт к игре с хорошим настроем и будет играть на все 100%. Тогда у «Пари НН» шансов практически нет», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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