Нагельсман: для Испании правила игры рукой в своей штрафной не существует

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался иронично о сборной Испании, объясняя футболистам молодёжной команды бундестим, какие опасности могут их поджидать во время игры в собственной штрафной.

«Пенальти, игра рукой и всё такое — за исключением Испании, где правила игры рукой не существуют», — сказал Нагельсман в видео на Reddit.

Вероятно, Нагельсман сделал отсылку к эпизоду, произошедшему во время матча четвертьфинала минувшего чемпионата Европы между сборными Германии и Испании (2:1). На 106-й минуте этой встречи после удара хавбека бундестим Джамала Мусиалы мяч в штрафной попал в руку защитнику «Фурия Роха» Марку Кукурелье, однако главный судья матча Энтони Тейлор не назначил пенальти. Позднее судейский комитет УЕФА признал ошибочным неназначение 11-метрового удара в данном эпизоде.

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