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Нагельсман: для Испании правила игры рукой в своей штрафной не существует

Нагельсман: для Испании правила игры рукой в своей штрафной не существует
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался иронично о сборной Испании, объясняя футболистам молодёжной команды бундестим, какие опасности могут их поджидать во время игры в собственной штрафной.

«Пенальти, игра рукой и всё такое — за исключением Испании, где правила игры рукой не существуют», — сказал Нагельсман в видео на Reddit.

Вероятно, Нагельсман сделал отсылку к эпизоду, произошедшему во время матча четвертьфинала минувшего чемпионата Европы между сборными Германии и Испании (2:1). На 106-й минуте этой встречи после удара хавбека бундестим Джамала Мусиалы мяч в штрафной попал в руку защитнику «Фурия Роха» Марку Кукурелье, однако главный судья матча Энтони Тейлор не назначил пенальти. Позднее судейский комитет УЕФА признал ошибочным неназначение 11-метрового удара в данном эпизоде.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
ДВ
Германия
1:0 Ольмо – 51'     1:1 Вирц – 89'     2:1 Мерино – 119'    
Удаления: Карвахаль – 120+5' / нет
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