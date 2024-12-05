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«Бавария» готова сделать Мусиалу самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба — Bild

«Бавария» готова сделать Мусиалу самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба — Bild
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На текущий момент «Бавария» ведёт переговоры о заключении нового долгосрочного соглашения с 21-летним атакующим полузащитником Джамалом Мусиалой. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, с 1 января 2025 года у мюнхенского клуба появится возможность подписать с Мусиалой контракт, рассчитанный до 30 июня 2030 года. Зарплата немецкого футболиста по новому трудовому соглашению может превысить € 20 млн в год. Таким образом, за пять лет Мусиала сможет заработать более € 100 млн, что сделает его контракт с «Баварией» самым дорогим в истории мюнхенского клуба.

В нынешнем сезоне Мусиала принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

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