«Рубин» объявил о продлении контракта с защитником Ильёй Рожковым

Казанский «Рубин» сообщил о продлении контракта с защитником Ильёй Рожковым.

«Рубин» продлил контракт с защитником Ильёй Рожковым. Новое соглашение с нашим воспитанником рассчитано до 2028 года», — сообщает пресс-служба клуба.

Ранее была информация, что Илья Рожков выкупит свой контракт за € 3 млн и перейдёт в московское «Динамо».

Рожков в текущем сезоне сыграл 18 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

«Рубин» после 17 туров РПЛ идёт восьмым в турнирной таблице.