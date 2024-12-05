Вратарей в футболе могут заставить быстрее вводить мяч в игру — BBC

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) продвигает идею по добавлению правила обратного отсчёта в восемь секунд с целью заставить вратарей быстрее вводить мяч в игру. Об этом сообщает BBC.

По информации источника, данное правило было испытано на Мальте и во второй Премьер-лиге, где оно показало свою эффективность.

Согласно новому правилу, через три секунды после того, как мяч оказался у вратаря, судья должен поднять руку вверх. Затем арбитр начинает обратный отсчёт последних пяти секунд, в течение которых голкипер должен выпустить мяч из рук. Если вратарь не сделает этого, то соперник получит право исполнить удар с углового.

Подчёркивается, что болельщики на Мальте присоединились к подсчёту секунд, что усилило давление на вратарей. Введение этого правила в футбол может произойти к сезону-2026/2027. Оно появилось как реакция на игнорирование вратарями и судьями действующего правила, согласно которому мяч должен быть введён в игру за шесть секунд.

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