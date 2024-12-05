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Хаджи: с «Краснодаром» проявился спартаковский характер — удары по ногам не запугали

Хаджи: с «Краснодаром» проявился спартаковский характер — удары по ногам не запугали
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Бывший генеральный директор московского «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал игру красно-белых в матче 17-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:0).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 17'     0:2 Угальде – 28'     0:3 Барко – 90+3'    

«Очень понравилась игра «Спартака» в матче с «Краснодаром». Проявился спартаковский характер. Их не запугали удары по ногам, борьба. Я очень удивился, поразительно, давно такого не было. «Спартак» выдержал этот напор «Краснодара», поэтому и выиграли. Может быть, не стоит особенно разбрасываться футболистами и искать кого-то? Парочку игроков в середину поля и защиту укрепить. В нападении четвёрка хорошая.

Надеюсь, «Спартак», который показал хорошую игру в последних матчах, станет чемпионом вне зависимости от отставания от первого места», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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