Хаджи: с «Краснодаром» проявился спартаковский характер — удары по ногам не запугали

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал игру красно-белых в матче 17-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:0).

«Очень понравилась игра «Спартака» в матче с «Краснодаром». Проявился спартаковский характер. Их не запугали удары по ногам, борьба. Я очень удивился, поразительно, давно такого не было. «Спартак» выдержал этот напор «Краснодара», поэтому и выиграли. Может быть, не стоит особенно разбрасываться футболистами и искать кого-то? Парочку игроков в середину поля и защиту укрепить. В нападении четвёрка хорошая.

Надеюсь, «Спартак», который показал хорошую игру в последних матчах, станет чемпионом вне зависимости от отставания от первого места», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.