Хаджи: с «Краснодаром» проявился спартаковский характер — удары по ногам не запугали

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал игру красно-белых в матче 17-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:0).
«Очень понравилась игра «Спартака» в матче с «Краснодаром». Проявился спартаковский характер. Их не запугали удары по ногам, борьба. Я очень удивился, поразительно, давно такого не было. «Спартак» выдержал этот напор «Краснодара», поэтому и выиграли. Может быть, не стоит особенно разбрасываться футболистами и искать кого-то? Парочку игроков в середину поля и защиту укрепить. В нападении четвёрка хорошая.
Надеюсь, «Спартак», который показал хорошую игру в последних матчах, станет чемпионом вне зависимости от отставания от первого места», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 5 декабря 2024
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