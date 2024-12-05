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«Кто этот парень?» Роналду — о словах ван дер Варта об эгоизме Криштиану

«Кто этот парень?» Роналду — о словах ван дер Варта об эгоизме Криштиану
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Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на слова бывшего футболиста «Реала» Рафаэля ван дер Варта, назвавшего его «невероятно эгоистичным».

Аккаунт Maisfutebol в одной из социальных сетей выложил пост со словами ван дер Варта о Роналду. Криштиану в комментариях к посту написал: «Кто этот парень?».

В текущем сезоне Криштиану Роналду принял участие в 18 матчах во всех турнирах. На счету португальца 15 голов и три результативные передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость португальского футболиста составляет € 15 млн.

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