«Кто этот парень?» Роналду — о словах ван дер Варта об эгоизме Криштиану

Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на слова бывшего футболиста «Реала» Рафаэля ван дер Варта, назвавшего его «невероятно эгоистичным».

Аккаунт Maisfutebol в одной из социальных сетей выложил пост со словами ван дер Варта о Роналду. Криштиану в комментариях к посту написал: «Кто этот парень?».

В текущем сезоне Криштиану Роналду принял участие в 18 матчах во всех турнирах. На счету португальца 15 голов и три результативные передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость португальского футболиста составляет € 15 млн.