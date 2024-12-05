Хаджи: «Спартаку» нужно ориентироваться на Станковича при поиске спортивного директора

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Александр Хаджи высказался о процессе поиска красно-белыми нового спортивного директора.

«С поиском спортивного директора «Спартаку» не надо торопиться. Специалист специалисту — рознь. Надо ориентироваться на тренера, потому это помощник для него. Станкович знает многих игроков в Европе, поэтому должен о них говорить спортивному директору, а тот занимается их приглашением. Так и должна строиться работа, а не чтобы спортивный директор нанимал и увольнял тренера.

Игроки волнуются, будут ли они играть. Это только Романцев, Бесков и Лобановский могли сказать, потому что они сами футболистов подбирали. Нельзя менять трёх-четырёх тренеров за год. Раньше они не меньше пяти лет работали. Когда убирали, тренера, никто не понимал, из-за чего и почему. А сейчас вакханалия с тренерами. Как спортивному директору работать с такой текучкой? Игрока покупают под одного тренера, потом приходит другой и говорит, что он ему не нужен, поэтому футболисты оказываются на вторых ролях, хотя в своих командах играли в основном составе. У каждого тренера свой взгляд на футбол.

Вообще не пойму, почему так ударились в иностранные кандидатуры. В России каждый год выстреливают ребята, а иностранцы им не дают показать себя. Спортивный директор должен уметь проехаться по России. Зачем иностранцы, если мы не участвуем в еврокубках?», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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