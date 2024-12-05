Хаджи предложил вернуть Александра Шикунова на пост спортивного директора «Спартака»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Александр Хаджи объяснил, почему целесообразно вернуть Александра Шикунова на пост спортивного директора красно-белых, который он занимал с 2002 по 2004 год.

«Спортивный директор в «Спартаке» будет сталкиваться с агентами, здесь нужны сила воли и характер. А они уже обнаглели, завышают стоимость игрокам, себе премиальные. Нужно уметь договариваться. Раньше в «Спартаке» не было спортивных директоров, всем занимались тренеры, помощники Романцева.

Основную лепту внёс Тарханов — привёл хороших футболистов. Вячеслав Грозный, Сергей Павлов, Геннадий Логофет тоже. А вот с приходом Червиченко пришёл Шикунов. Там пошла большая работа с агентами, которые уже появились. Может быть, снова вернуть Шикунова? Он опытный работник, сам футболист, отец у него был игроком. И человек он, мне кажется, нормальный, много сил вложил в «Спартак». Есть Олег Иванович Романцев, спросите у него, он подскажет», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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