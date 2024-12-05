«Манчестер Сити» может подписать звезду «Ньюкасла» в январе

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола настоял на включении 27-летнего опорного полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимарайнса в шорт-лист трансферных целей «горожан». Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, «Манчестер Сити» намерен подписать двух полузащитников, по крайней мере одного из которых в грядущем январе. Этим хавбеком может стать именно Гимарайнс.

«Горожане» рассматривали трансфер бразильского футболиста минувшим летом, однако их отпугнула сумма отступных в размере £ 100 млн, которая перестала действовать в конце июня.

В нынешнем сезоне Гимарайнс принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.

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