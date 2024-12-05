Хет-трик Дениса Черышева помог «Паниониосу» одержать победу в 1/8 финала Кубка Греции

Завершился ответный матч 1/8 финала Кубка Греции, в котором встречались «Паниониос», за который выступает российский полузащитник Денис Черышев, и «Пансеррайкос». «Паниониос» одержал победу в игре со счётом 3:0 и по сумме двух встреч (3:2) вышел в 1/4 финала.

На 21-й минуте отличился игрок «Паниониоса» Денис Черышев. На 56-й минуте Черышев оформил дубль. На 85-й минуте Черышев реализовал пенальти.

33-летний Черышев в текущем сезоне сыграл девять матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.