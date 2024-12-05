Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хет-трик Дениса Черышева помог «Паниониосу» одержать победу в 1/8 финала Кубка Греции

Хет-трик Дениса Черышева помог «Паниониосу» одержать победу в 1/8 финала Кубка Греции
Комментарии

Завершился ответный матч 1/8 финала Кубка Греции, в котором встречались «Паниониос», за который выступает российский полузащитник Денис Черышев, и «Пансеррайкос». «Паниониос» одержал победу в игре со счётом 3:0 и по сумме двух встреч (3:2) вышел в 1/4 финала.

На 21-й минуте отличился игрок «Паниониоса» Денис Черышев. На 56-й минуте Черышев оформил дубль. На 85-й минуте Черышев реализовал пенальти.

33-летний Черышев в текущем сезоне сыграл девять матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

Материалы по теме
Денис Черышев отреагировал на свой переход в греческий «Паниониос»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android