Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Определились соперники мадридского «Реала» на клубном чемпионате мира — 2025

Определились соперники мадридского «Реала» на клубном чемпионате мира — 2025
Комментарии

Мадридский «Реал» на групповом этапе клубного чемпионата мира встретится с «Зальцбургом» (Австрия), «Аль-Хилялем» (Саудовская Аравия) и «Пачукой» (Мексика).

Турнир пройдёт с 15 июня по 13 июля 2025 года, в нём примут участие 32 команды. Восемь групп по четыре команды, две лучшие выйдут в плей-офф. От Европы выступят 12 клубов, от Южной Америки — шесть, от Африки, Азии и КОНКАКАФ — по четыре команды, от Океании — одна.

Отметим, что «сливочные» являются рекордсменами по победам в клубных чемпионатах мира — пять. Все они были добыты ещё до смены формата турнира, в предстоящем году он впервые пройдёт в таком стиле. В последний раз «Реал» выигрывал КЧМ в 2022 году.

Материалы по теме
«Ман Сити» против «Юве», «ПСЖ» против «Атлетико»! Как прошла жеребьёвка клубного ЧМ. LIVE
Live
«Ман Сити» против «Юве», «ПСЖ» против «Атлетико»! Как прошла жеребьёвка клубного ЧМ. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android