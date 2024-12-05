Определились соперники мадридского «Реала» на клубном чемпионате мира — 2025

Мадридский «Реал» на групповом этапе клубного чемпионата мира встретится с «Зальцбургом» (Австрия), «Аль-Хилялем» (Саудовская Аравия) и «Пачукой» (Мексика).

Турнир пройдёт с 15 июня по 13 июля 2025 года, в нём примут участие 32 команды. Восемь групп по четыре команды, две лучшие выйдут в плей-офф. От Европы выступят 12 клубов, от Южной Америки — шесть, от Африки, Азии и КОНКАКАФ — по четыре команды, от Океании — одна.

Отметим, что «сливочные» являются рекордсменами по победам в клубных чемпионатах мира — пять. Все они были добыты ещё до смены формата турнира, в предстоящем году он впервые пройдёт в таком стиле. В последний раз «Реал» выигрывал КЧМ в 2022 году.