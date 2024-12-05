Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Кечинов: не удивлюсь, если «Локомотив» обыграет «Краснодар»

Валерий Кечинов: не удивлюсь, если «Локомотив» обыграет «Краснодар»
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и московским «Локомотивом». Встреча пройдёт в воскресенье, 8 декабря, в 19:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В предстоящем матче между «Краснодаром» и «Локомотивом» нет фаворита — команды подошли ко встрече не в самом лучшем состоянии. Неудачи и отрицательные результаты не очень хорошо влияют на них. Однозначно, будет интересный футбол, ведь команды проповедуют атакующую игру. Если все лидеры «Локомотива» будут в порядке и сыграют в свой футбол, то не удивлюсь, если они обойдут «Краснодар», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
КДК РФС запретил допуск болельщиков «Локомотива» на нижнюю Южную трибуну во время матча КР
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android