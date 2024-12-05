Валерий Кечинов: не удивлюсь, если «Локомотив» обыграет «Краснодар»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и московским «Локомотивом». Встреча пройдёт в воскресенье, 8 декабря, в 19:30 мск.

«В предстоящем матче между «Краснодаром» и «Локомотивом» нет фаворита — команды подошли ко встрече не в самом лучшем состоянии. Неудачи и отрицательные результаты не очень хорошо влияют на них. Однозначно, будет интересный футбол, ведь команды проповедуют атакующую игру. Если все лидеры «Локомотива» будут в порядке и сыграют в свой футбол, то не удивлюсь, если они обойдут «Краснодар», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.