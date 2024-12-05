Алисон — лучший вратарь мира прямо сейчас по версии FourFourTwo, Куртуа — второй

Известное британское издание FourFourTwo составило рейтинг из 10 лучших вратарей мира прямо сейчас. Первое место в этом списке занял голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер. На второй строчке расположился вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа. Замыкает тройку лидеров голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон.

Топ-10 лучших вратарей мира в XXI веке по версии FourFourTwo:

Алисон Бекер («Ливерпуль»); Тибо Куртуа («Реал» Мадрид); Эдерсон («Манчестер Сити»); Давид Райя («Арсенал»); Мануэль Нойер («Бавария»); Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»); Мик Меньян («Милан»); Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»); Унай Симон («Атлетик»); Георгий Мамардашвили («Ливерпуль»/«Валенсия»).

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: