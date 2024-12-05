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Алисон — лучший вратарь мира прямо сейчас по версии FourFourTwo, Куртуа — второй

Алисон — лучший вратарь мира прямо сейчас по версии FourFourTwo, Куртуа — второй
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Известное британское издание FourFourTwo составило рейтинг из 10 лучших вратарей мира прямо сейчас. Первое место в этом списке занял голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер. На второй строчке расположился вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа. Замыкает тройку лидеров голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон.

Топ-10 лучших вратарей мира в XXI веке по версии FourFourTwo:

  1. Алисон Бекер («Ливерпуль»);
  2. Тибо Куртуа («Реал» Мадрид);
  3. Эдерсон («Манчестер Сити»);
  4. Давид Райя («Арсенал»);
  5. Мануэль Нойер («Бавария»);
  6. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»);
  7. Мик Меньян («Милан»);
  8. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);
  9. Унай Симон («Атлетик»);
  10. Георгий Мамардашвили («Ливерпуль»/«Валенсия»).
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Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

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