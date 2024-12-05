Алисон — лучший вратарь мира прямо сейчас по версии FourFourTwo, Куртуа — второй
Известное британское издание FourFourTwo составило рейтинг из 10 лучших вратарей мира прямо сейчас. Первое место в этом списке занял голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер. На второй строчке расположился вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа. Замыкает тройку лидеров голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон.
Топ-10 лучших вратарей мира в XXI веке по версии FourFourTwo:
- Алисон Бекер («Ливерпуль»);
- Тибо Куртуа («Реал» Мадрид);
- Эдерсон («Манчестер Сити»);
- Давид Райя («Арсенал»);
- Мануэль Нойер («Бавария»);
- Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»);
- Мик Меньян («Милан»);
- Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);
- Унай Симон («Атлетик»);
- Георгий Мамардашвили («Ливерпуль»/«Валенсия»).
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