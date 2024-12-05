Шикунов не считает проблемой, что у «Спартака» нет спортивного директора перед зимним ТО

Бывший менеджер «Спартака» Александр Шикунов не считает проблемой отсутствие в клубе спортивного директора перед зимним трансферным окном. Ранее спортивным директором «Спартака» был Томаш Амарал, который покинул свой пост в ноябре.

«Нет никакой проблемы, что у «Спартака» сейчас отсутствует спортивный директор. Есть тренерский штаб, люди вокруг и спортивный отдел, они всё понимают. Если что-то захотят, то проблем не будет. Есть люди и клубы, которые приходят с предложениями. Это решаемый вопрос», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Спартак» после 17 туров Российской Премьер-Лиги занимает третье место, набрав 34 очка.