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Стало известно, с кем сыграет «Бавария» на клубном чемпионате мира — 2025

Стало известно, с кем сыграет «Бавария» на клубном чемпионате мира — 2025
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Мюнхенская «Бавария» на жеребьёвке клубного чемпионата мира попала в одну группу С с «Бенфикой» (Португалия), «Бока Хуниорс» (Аргентина) и «Окленд Сити» (Новая Зеландия).

Турнир пройдёт с 15 июня по 13 июля 2025 года, в нём примут участие 32 команды. Восемь групп по четыре команды, две лучшие выйдут в плей-офф. От Европы выступят 12 клубов, от Южной Америки — шесть, от Африки, Азии и КОНКАКАФ — по четыре команды, от Океании — одна.

Немецкая команда дважды выигрывала клубный чемпионат мира — в 2013 и 2020 годах. Рекордсменом по победам в турнире является мадридский «Реал» — 5. У «Барселоны» три таких трофея, помимо «Баварии» дважды КЧМ выигрывал бразильский «Коринтианс».

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