Станислав Черчесов: попросил бы перестать критиковать соперников сборной России

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, на каком уровне находится российская национальная команда на текущий момент.

— На каком уровне находится сборная России?

— Сложно сказать. Главное, что институт сборной существует. Попросил бы перестать критиковать соперников национальной команды России. Это неправильно. Есть игры. Сравнить уровень можно будет, когда откроется дорога в Европу, и мы опять встретимся с хорошими соперниками. Как говорил Бесков: «Всё познаётся в сравнении», — приводит слова Черчесова «РБ Спорт».

В 2024 году сборная России приняла участие в пяти товарищеских матчах: с Сербией (4:0), Беларусью (4:0), Вьетнамом (3:0), Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).

61-летний специалист занимал должность главного тренера российской национальной команды с 2016 по 2021 год. Под его руководством сборная России приняла участие в 57 матчах во всех турнирах, в которых 25 раз победила, 11 раз сыграла вничью и 21 раз потерпела поражение.

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