Шикунов отреагировал на предложение Хаджи вернуться в «Спартак» на пост спортдиректора

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов отреагировал на предложение экс-генерального директора красно-белых Александра Хаджи вернуть его указанную должность.
«Мы занимаемся «Спартаком-2», и нас это устраивает. Аккуратненько занимаемся молодёжью. Уже в «Спартаке-2» есть потрясающие ребята, которые зимой поедут с основной командой на сборы», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Александр Шикунов занимал должность спортивного директора «Спартака» с 2002 по 2004 год.
После 17 туров чемпионата России «Спартак» набрал 34 очка и занимает третье место.
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