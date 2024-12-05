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Шикунов отреагировал на предложение Хаджи вернуться в «Спартак» на пост спортдиректора

Шикунов отреагировал на предложение Хаджи вернуться в «Спартак» на пост спортдиректора
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов отреагировал на предложение экс-генерального директора красно-белых Александра Хаджи вернуть его указанную должность.

«Мы занимаемся «Спартаком-2», и нас это устраивает. Аккуратненько занимаемся молодёжью. Уже в «Спартаке-2» есть потрясающие ребята, которые зимой поедут с основной командой на сборы», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Александр Шикунов занимал должность спортивного директора «Спартака» с 2002 по 2004 год.

После 17 туров чемпионата России «Спартак» набрал 34 очка и занимает третье место.

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