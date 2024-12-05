Дональд Трамп обратился к участникам жеребьёвки клубного чемпионата мира

Избранный президент США Дональд Трамп записал видео, в котором обратился к участниками жеребьёвки клубного чемпионата мира. «Чемпионат» веёт текстовую трансляцию клубной жеребьёвки.

«Мой сын большой фанат соккера. Поздравляю всех участников и желаю приятного пребывания в США. Всем спасибо и наслаждайтесь», — говорится в обращении Трампа.

В США под соккером понимается классический футбол.

В рамках жеребьёвки 32 команды будут распределены на восемь групп, в который будут играть по четыре клуба.

Напомним, что клубный чемпионат мира пройдёт с 15 июня по 13 июля 2025 в США. Турнир станет своеобразной репетицией для США перед ЧМ-2026 и будет проходить в новом формате.