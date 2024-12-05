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Роналдо и Инфантино представили трофей за победу на Клубном чемпионате мира

Роналдо и Инфантино представили трофей за победу на Клубном чемпионате мира
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Бывший нападающий сборной Бразилии и ряда европейских грандов Роналдо и президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино представили трофей, который будет вручён за победу Клубном чемпионате мира 2025 года.

Подчёркивается, что этот трофей обладает формой пластины и состоит из трёх сфер. К нему есть ключ, при открытии происходит разблокирование движения двух внутренних сфер.

Турнир пройдёт с 15 июня по 13 июля 2025 года, в нём примут участие 32 команды. Восемь групп по четыре команды, две лучшие выйдут в плей-офф. От Европы выступят 12 клубов, от Южной Америки — шесть, от Африки, Азии и КОНКАКАФ — по четыре команды, от Океании — одна.

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Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

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