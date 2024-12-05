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Шикунов: «Краснодар» и «Локомотив» провалили концовку перед зимней паузой

Шикунов: «Краснодар» и «Локомотив» провалили концовку перед зимней паузой
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Локомотивом». Встреча пройдёт в воскресенье, 8 декабря, в 19:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 17'     0:2 Угальде – 28'     0:3 Барко – 90+3'    

«Думаю, «Краснодар» и «Локомотив» соберутся на последний матч в этом году. Обе команды провалили концовку перед паузой, а эта игра — последний шанс, чтобы удачно выступить и уйти в отпуск в хорошем настроении. Может, команды не будут в оптимальной форме, но всё равно получится равная, добротная и интересная игра. Это атакующие клубы, которые не будут закрываться.

Конечно, «Краснодару» нужнее победа в этом матче, потому что он ближе к «Зениту», у которого игра с «Акроном». Хотя «Локомотив» тоже хочет опять влезть в борьбу. Уже зимой клуб укрепится, а весной чемпионат будет совсем другим — всё будет заново», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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