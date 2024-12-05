Шикунов: «Краснодар» и «Локомотив» провалили концовку перед зимней паузой

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Локомотивом». Встреча пройдёт в воскресенье, 8 декабря, в 19:30 мск.

«Думаю, «Краснодар» и «Локомотив» соберутся на последний матч в этом году. Обе команды провалили концовку перед паузой, а эта игра — последний шанс, чтобы удачно выступить и уйти в отпуск в хорошем настроении. Может, команды не будут в оптимальной форме, но всё равно получится равная, добротная и интересная игра. Это атакующие клубы, которые не будут закрываться.

Конечно, «Краснодару» нужнее победа в этом матче, потому что он ближе к «Зениту», у которого игра с «Акроном». Хотя «Локомотив» тоже хочет опять влезть в борьбу. Уже зимой клуб укрепится, а весной чемпионат будет совсем другим — всё будет заново», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.