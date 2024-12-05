В «Црвене Звезде» рассказали, может ли Дркушич вернуться в «Зенит» зимой

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич ответил на вопрос, вернётся ли нынешней зимой защитник Ванья Дркушич в «Зенит», который был арендован сербским клубом у санкт-петербургского минувшим летом. Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

«Вернётся ли Дркушич в «Зенит» уже зимой? Мы сохраним Ванью до конца сезона. Он нужен нам», — приводит слова Терзича Odds.ru.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Зенит» недоволен отсутствием у Дркушича регулярной игровой практики в «Црвене Звезде». Сам футболист также не рад этому обстоятельству. В нынешнем сезоне Дркушич сыграл семь матчей во всех турнирах, в которых в общей сложности провёл на поле 476 минут.

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