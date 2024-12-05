Бакаев: хочу, чтобы Промес поскорее вернулся в Россию и мы наслаждались его игрой

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев, выступающий за «Химки» на правах аренды, выразил надежду на скорое возвращение нападающего «Дубай Юнайтед» Квинси Промеса в Россию. Бакаев и Промес ранее играли вместе за «Спартак».

«Вижу, как Квинси забивает голы и подтверждает свой уровень. Очень надеюсь, все проблемы у Промеса останутся позади.

Хочу, чтобы он поскорее вернулся, а мы наслаждались его игрой. Промес стал культовым игроком для нашего чемпионата. Его однозначно не хватает РПЛ. Надеюсь, у Квинси всё будет нормально, и он вернётся», — приводит слова Бакаева Sport24.

Напомним, в марте 2024 года футболист был задержан в Дубае по запросу нидерландских властей. На родине игрок был приговорён к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотических средств.

Ранее стало известно, что слушания в Апелляционном суде Амстердама по обеим апелляциям экс-нападающего «Спартака» отложены на неопределённый срок в связи с необходимостью заслушать показания свидетелей.