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Бакаев: хочу, чтобы Промес поскорее вернулся в Россию и мы наслаждались его игрой

Бакаев: хочу, чтобы Промес поскорее вернулся в Россию и мы наслаждались его игрой
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Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев, выступающий за «Химки» на правах аренды, выразил надежду на скорое возвращение нападающего «Дубай Юнайтед» Квинси Промеса в Россию. Бакаев и Промес ранее играли вместе за «Спартак».

«Вижу, как Квинси забивает голы и подтверждает свой уровень. Очень надеюсь, все проблемы у Промеса останутся позади.

Хочу, чтобы он поскорее вернулся, а мы наслаждались его игрой. Промес стал культовым игроком для нашего чемпионата. Его однозначно не хватает РПЛ. Надеюсь, у Квинси всё будет нормально, и он вернётся», — приводит слова Бакаева Sport24.

Напомним, в марте 2024 года футболист был задержан в Дубае по запросу нидерландских властей. На родине игрок был приговорён к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотических средств.

Ранее стало известно, что слушания в Апелляционном суде Амстердама по обеим апелляциям экс-нападающего «Спартака» отложены на неопределённый срок в связи с необходимостью заслушать показания свидетелей.

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