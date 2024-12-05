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Стали известны результаты жеребьёвки клубного чемпионата мира по футболу

Стали известны результаты жеребьёвки клубного чемпионата мира по футболу
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Завершилась жеребьёвка группового этапа клубного чемпионата мира по футболу. Команды распределены на восемь групп, в каждой из которых будут по четыре клуба. Представляем вашему вниманию результаты жеребьёвки.

Группа А: «Палмейрас» (Бразилия), «Порту» (Португалия), «Аль-Ахли» (Египет), «Интер Майами» (США);

Группа B: «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Атлетико» (Испания), «Ботафого» (Бразилия), «Сиэтл Саундерс» (США);

Группа C: «Бавария» (Германия), «Бенфика» (Португалия), «Бока Хуниорс» (Аргентина), «Окленд Сити» (Новая Зеландия);

Группа D: «Фламенго» (Бразилия), «Челси» (Англия), «Леон» (Мексика), «Эсперанс» (Тунис);

Группа E: «Ривер Плейт» (Аргентина), «Монтеррей» (Мексика), «Интер» (Италия), «Урава Ред Даймондс» (Япония);

Группа F: «Флуминенсе» (Бразилия), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Ульсан» (Южная Корея), «Мамелоди Сандаунз» (ЮАР);

Группа G: «Манчестер Сити» (Англия), «Ювентус», «Видад» (Марокко), «Аль-Айн» (ОАЭ);

Группа H: «Реал» Мадрид (Испания), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Пачука» (Мексика);

Напомним, клубный чемпионат мира пройдёт с 15 июня по 13 июля 2025 в США. Турнир станет своеобразной репетицией для США перед ЧМ-2026.

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