Черчесов рассказал, с какой сборной было тяжелее всего играть Казахстану

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов ответил на вопрос, с какой национальной командой его подопечным было тяжелее всего играть. Напомним, сборная Казахстана выступала в Лиге наций УЕФА, где выступала в одной группе с Норвегией, Словенией и Австрией. В шести матчах турнира казахстанская национальная команда пять раз потерпела поражение и один раз сыграла вничью.

«Надо сказать, что все соперники плюс-минус одинаковые. Во всех сборных есть хорошие нападающие: Шешко, Холанд, Арнаутович. В полузащите тоже играют качественные исполнители — Эдегор, Забитцер, Лаймер. Нам достались хорошие команды. Если не брать результаты в группе, мы в каких-то моментах недоработали, а в каких-то сделали шаг вперёд», — приводит слова Черчесова «РБ Спорт».

После шести туров группового этапа Лиги наций сборная Казахстана набрала одно очко и расположилась на четвёртой строчке.

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