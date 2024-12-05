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Представитель Захаряна высказался о возможном возвращении Арсена в Россию

Представитель Захаряна высказался о возможном возвращении Арсена в Россию
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Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, заявил, что его клиент не рассматривает возможность с возвращением в Россию.

«Арсен на данный момент вообще не рассматривает варианты с возвращением в Россию. Он выступает за «Реал Сосьедад» и будет продолжать играть за испанский клуб после травмы», — приводит слова Захаряна Sport24.

Напомним, в июле стало известно, что футболисту диагностировали травму малоберцовых сухожилий правой лодыжки, которую он получил во время тренировки. После этого ему успешно провели операцию, и Арсен до сих пор продолжает восстановление. В текущем сезоне полузащитник ещё ни разу не выходил на поле в официальных матчах. Однако он уже вернулся к тренировкам.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 18 млн.

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