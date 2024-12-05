«Краснодар» предложил € 8 млн за 25-летнего вингера «Интернасьоналя» — Globo

«Краснодар» сделал предложение «Интернасьоналю» в размере € 8 млн за 25-летнего крайнего нападающего Весли Рибейро. Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, «Интернасьонал» хочет выручить как минимум € 10 млн с трансфера бразильского футболиста. Подчёркивается, что «Интернасьоналю» принадлежит 50% прав на Весли, остальные 50% — «Палмейрасу».

В 2024 году Весли принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5,5 млн.

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