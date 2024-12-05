Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-защитник «Урала» Мартынович высказался о тренерских перспективах Олега Шатова

Экс-защитник «Урала» Мартынович высказался о тренерских перспективах Олега Шатова
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Краснодара» Александр Мартынович прокомментировал назначение Олега Шатова исполняющим обязанности главного тренера «Урала».

«Думаю, даже для него это назначение было неожиданным. После одной из игр я видел его спич в раздевалке. Олег сам понимает, над чем ему нужно работать и как расти. «Урал» — не чужая для него команда. Он готов многое ей отдать, потому что в Екатеринбурге Шатов состоялся как футболист, эта команда дала ему дорогу в жизнь. Думаю, он будет стараться отплатить «Уралу» той же монетой.

Я не знаю, какой он тренер, но футболистом он был отличным. Желаю ему удачи и надеюсь, что «Урал» вернётся в РПЛ. Такая команда должна играть в Премьер-Лиге, ведь это отличный клуб из хорошего города», — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Бо́льшая часть России — за «Краснодар»!» Экс-капитан «быков» в 37 лет взял первый трофей
Эксклюзив
«Бо́льшая часть России — за «Краснодар»!» Экс-капитан «быков» в 37 лет взял первый трофей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android