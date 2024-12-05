Экс-защитник «Урала» Мартынович высказался о тренерских перспективах Олега Шатова

Бывший защитник «Краснодара» Александр Мартынович прокомментировал назначение Олега Шатова исполняющим обязанности главного тренера «Урала».

«Думаю, даже для него это назначение было неожиданным. После одной из игр я видел его спич в раздевалке. Олег сам понимает, над чем ему нужно работать и как расти. «Урал» — не чужая для него команда. Он готов многое ей отдать, потому что в Екатеринбурге Шатов состоялся как футболист, эта команда дала ему дорогу в жизнь. Думаю, он будет стараться отплатить «Уралу» той же монетой.

Я не знаю, какой он тренер, но футболистом он был отличным. Желаю ему удачи и надеюсь, что «Урал» вернётся в РПЛ. Такая команда должна играть в Премьер-Лиге, ведь это отличный клуб из хорошего города», — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.