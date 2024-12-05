Экс-игрок «Спартака» Маркао: не думаю, что у Ари будут проблемы в «Торпедо»

Бывший нападающий «Спартака» Маркао поделился мнением о назначении экс-игрока красно-белых Ари на пост нового спортивного директора «Торпедо».

«Сложно ли будет Ари при условии, что в России он на такой должности не работал? Если человек адаптирован к российскому футболу, то я не вижу в этом проблемы. Но присутствует важный фактор — Ари нужно хорошо знать всех футболистов российского чемпионата, чтобы качественно выполнять свою работу. И я говорю не только про РПЛ и Первую Лигу, стоит следить за ребятами во всех дивизионах», — приводит слова Маркао «РБ Спорт».

Напомним, Маркао выступал в составе «Спартака» с 2000 по 2001 года. За этот период он принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голам и четырьмя результативными передачами. Ари играл за красно-белых с 2010 по 2013 год. Он принял участие в 110 матчах во всех соревнованиях, где забил 29 голов и сделал 17 ассистов.

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