Определились соперники для «ПСЖ» с Сафоновым на клубном чемпионате мира — 2025

Завершилась жеребьёвка группового этапа клубного чемпионата мира по футболу, по итогам которой стало известно, с кем сыграет «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский голкипер Матвей Сафонов.

Группа B: «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Атлетико» (Испания), «Ботафого» (Бразилия), «Сиэтл Саундерс» (США).

На групповом этапе примут участие 32 клуба. Команды распределены на восемь групп, в каждой из которых будут по четыре клуба. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала.

25-летний Матвей Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» в июне 2024 года, сумма трансферной компенсации составила € 20 млн. Ранее Сафонов подвергся критике во французских СМИ из-за ошибки в матче Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1). Именно после оплошности Матвея немцы забили единственный гол в матче.