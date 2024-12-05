«Ман Сити» готов предложить Де Брёйне перейти в один из клубов-партнёров — The Telegraph

«Манчестер Сити» рассматривает вариант с тем, чтобы предложить 33-летнему атакующему полузащитнику Кевину Де Брёйне продолжить карьеру в одном из клубов, входящих в холдинг City Football Group. Об этом сообщает The Telegraph.

Ранее в СМИ появлялась информация, что бельгийский футболист может продолжить карьеру в США, где играет «Нью-Йорк Сити», принадлежащий City Football Group.

Помимо «Манчестер Сити», в состав этого холдинга входят такие клубы, как, например, «Мельбурн Сити» (Австралия), «Жирона» (Испания), «Труа» (Франция), «Мумбаи Сити» (Индия) и другие.

Контракт Де Брёйне с «Манчестер Сити» заканчивается грядущим летом. Полузащитник выступает за английский клуб с 2015 года.

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