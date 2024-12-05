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Стало известно, с кем сыграет «Манчестер Сити» на клубном чемпионате мира — 2025

Стало известно, с кем сыграет «Манчестер Сити» на клубном чемпионате мира — 2025
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Английский «Манчестер Сити» на жеребьёвке клубного чемпионата мира попал в одну группу G с «Ювентусом» (Италия), «Видадом» (Марокко) и «Аль-Айном» (ОАЭ).

Турнир пройдёт в Соединённых Штатах Америки с 15 июня по 13 июля 2025 года, в нём примут участие 32 команды. Восемь групп по четыре команды, две лучшие выйдут в плей-офф. От Европы выступят 12 клубов, от Южной Америки — шесть, от Африки, Азии и КОНКАКАФ — по четыре команды, от Океании — одна.

«Манчестер Сити» выиграл клубный чемпионат мира в 2023 году, в финале турнира разгромив «Флуминенсе» со счётом 4:0. Участие в турнире в том году «горожане» принимали как победители Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

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