«Атлетико» совершил камбэк и обыграл клуб из четвёртого дивизиона в Кубке Испании
Поделиться
Завершился матч 1/32 финала Кубка Испании, в котором встречались футбольный клуб «Касереньо», представляющий четвёртый дивизион испанского футбола, и мадридский «Атлетико». Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу «матрасников».
Кубок Испании . 2. 2-й тур
05 декабря 2024, четверг. 21:00 МСК
Касереньо
Касерес
Окончен
1 : 3
Атлетико М
Мадрид
1:0 Garcia – 30' 1:1 Лангле – 83' 1:2 Perez – 90+2' 1:3 Альварес – 90+6'
Удаления: Gonzalez – 85' / нет
На 30-й минуте счёт во встрече открыл футболист «Касереньо» Альваро Гарсия. На 83-й минуте защитник «Атлетико» Клеман Лангле восстановил равновесие. На 85-й минуте красную карточку получил игрок хозяев Джейми Гонсалес. На 90+2-й минуте полузащитник Родриго Де Пауль забил победный гол гостей. На 90+5-й минуте нападающий Хулиан Альварес укрепил преимущество «матрасников».
Материалы по теме
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
Комментарии
- 6 декабря 2024
-
00:06
-
00:02
- 5 декабря 2024
-
23:50
-
23:41
-
23:40
-
23:28
-
23:28
-
23:18
-
22:56
-
22:48
-
22:46
-
22:40
-
22:37
-
22:34
-
22:34
-
22:33
-
22:32
-
22:23
-
22:17
-
22:12
-
22:06
-
21:58
-
21:50
-
21:50
-
21:39
-
21:33
-
21:31
-
21:19
-
21:16
-
21:10
-
21:03
-
20:57
-
20:45
-
20:42
-
20:38