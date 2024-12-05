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«Атлетико» совершил камбэк и обыграл клуб из четвёртого дивизиона в Кубке Испании

«Атлетико» совершил камбэк и обыграл клуб из четвёртого дивизиона в Кубке Испании
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Завершился матч 1/32 финала Кубка Испании, в котором встречались футбольный клуб «Касереньо», представляющий четвёртый дивизион испанского футбола, и мадридский «Атлетико». Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу «матрасников».

Кубок Испании . 2. 2-й тур
05 декабря 2024, четверг. 21:00 МСК
Касереньо
Касерес
Окончен
1 : 3
Атлетико М
Мадрид
1:0 Garcia – 30'     1:1 Лангле – 83'     1:2 Perez – 90+2'     1:3 Альварес – 90+6'    
Удаления: Gonzalez – 85' / нет

На 30-й минуте счёт во встрече открыл футболист «Касереньо» Альваро Гарсия. На 83-й минуте защитник «Атлетико» Клеман Лангле восстановил равновесие. На 85-й минуте красную карточку получил игрок хозяев Джейми Гонсалес. На 90+2-й минуте полузащитник Родриго Де Пауль забил победный гол гостей. На 90+5-й минуте нападающий Хулиан Альварес укрепил преимущество «матрасников».

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