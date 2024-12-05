«Атлетико» совершил камбэк и обыграл клуб из четвёртого дивизиона в Кубке Испании

Завершился матч 1/32 финала Кубка Испании, в котором встречались футбольный клуб «Касереньо», представляющий четвёртый дивизион испанского футбола, и мадридский «Атлетико». Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу «матрасников».

На 30-й минуте счёт во встрече открыл футболист «Касереньо» Альваро Гарсия. На 83-й минуте защитник «Атлетико» Клеман Лангле восстановил равновесие. На 85-й минуте красную карточку получил игрок хозяев Джейми Гонсалес. На 90+2-й минуте полузащитник Родриго Де Пауль забил победный гол гостей. На 90+5-й минуте нападающий Хулиан Альварес укрепил преимущество «матрасников».

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