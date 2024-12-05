Кейн высказался про обновлённый клубный чемпионат мира

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн поделился мнением о клубном чемпионате мира 2025 года, который пройдёт в обновлённом формате с 15 июня по 13 июля 2025 года.
«Для меня большая честь сыграть с «Баварией» на этом клубном чемпионате мира. Я действительно с нетерпением жду нового турнира, где мы, футболисты, сможем сразиться с лучшими игроками мира на клубном уровне. Как футболист, ты всегда хочешь выступать на самом высоком уровне. Я очень взволнован предстоящими матчами и ожиданием того, кто станет первым победителем в новом формате», — приводит слова Кейна Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).
Напомним, обновлённый формат клубного чемпионата мира предполагает наличие 32 участников.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: