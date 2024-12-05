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Правило «вне игры» может быть изменено, рассматривается офсайд от Венгера — The Times

Правило «вне игры» может быть изменено, рассматривается офсайд от Венгера — The Times
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Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) намерен вновь рассмотреть предложения по изменению правила «вне игры». Об этом сообщает The Times.

По информации источника, на текущий момент продолжаются испытания правила определения офсайда, предложенное экс-тренером «Арсенала» и главой отдела международного футбола ФИФА Арсеном Венгером. Согласно предложению французского специалиста, атакующий футболист не должен оказываться в положении «вне игры», если хоть одна часть его тела, с помощью которой можно забить гол, на одной линии с последним защитником или за ней. Венгер считает, что нужно выдерживать расстояние между нападающим и защитником, чтобы взятие ворот соперника не отменялось из-за незначительного офсайда.

«Мы все согласны с тем, что было бы неплохо, если бы голы не отменялись из-за ногтя на ноге. Рассматриваем этот вопрос. Данное испытание является частью более широкого исследования, которое способно дать нам понять, можем ли мы что-то изменить», — приводит источник слова технического директора IFAB Дэвида Эллерея.

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