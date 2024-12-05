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Логашов: «Локомотив» устал, не хватает стабильности в эмоциональном плане

Логашов: «Локомотив» устал, не хватает стабильности в эмоциональном плане
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Бывший футболист Арсений Логашов оценил текущее игровое состояние московского «Локомотива». Красно-зелёные уступили два матча подряд в РПЛ (2:5 — в игре с московским «Спартаком» и 1:3 — во встрече с «Химками»), а также проиграли московскому «Динамо» в Фонбет Кубке России со счётом 0:1 (3:4 пен.).

«Кажется, что «Локомотиву» уже сейчас нужен зимний перерыв. Хорошо, что он наступит после ближайшего тура. Ощущение, что подопечные Михаила Галактионова устали. Они не могут пока свыкнуться с тем, что, несмотря на возраст, находятся наверху турнирной таблицы. Не хватает немножко стабильности именно в эмоциональном плане», — приводит слова Логашова «РБ Спорт».

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка за 17 игр.

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