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«Барселона» провела переговоры с Та, игрок может присоединиться к клубу летом — Монфорт

«Барселона» провела переговоры с Та, игрок может присоединиться к клубу летом — Монфорт
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Спортивный директор «Барселоны» Деку провёл переговоры с центральным защитником «Байера» Жонатаном Та, ради которых португальский функционер прилетел в Леверкузен. Об этом сообщает журналист Карлос Монфорт в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, обе стороны остались довольны проведённой встречей.

В свою очередь, как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, каталонский клуб обладает хорошими шансами на подписание Та грядущим летом в качестве свободного агента. Его контракт с «Байером» заканчивается 30 июня 2025 года.

В нынешнем сезоне принял Та участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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