Игрока медиакоманды «Эгриси» остановили на улице и отправили в призывной пункт

Футболиста медийного клуба «Эгриси» Табриза Ибрагимова задержали на улице и доставили в военкомат, откуда потом направили в призывной пункт.

«Этот пост пишет Яна Сергеевна со слов Табриза. У Табриза нет связи, изъяли телефон. Он мне позвонил с чужого кнопочного телефона.

4 декабря в 11 утра он шёл на съёмку, но его остановили и отправили в ближайший военкомат. Табриз ничего не подписывал в течение дня, но, даже без подписания чего-либо, его переводили из военкомата в военкомат и отправили в призывной пункт, и вот сегодня он уже едет служить.

Далее полностью цитирую слова Табриза:

«Не знаю, вообще законно это или нет, но я должен был служить в Ростовской области, так как нахожусь там на воинском учёте. Но сейчас меня отправляют в Наро-Фоминск. Я в полном **** и не скрываю этого. Для чего я всё это пишу — у меня много проектов, работы, съёмок и незакрытых дел и договорённостей с людьми.

На данный момент я не могу взять телефон в руки, с которым мог бы решать дела. Но в ближайшее время я выясню этот вопрос и свяжусь со всеми. Отправьте этот пост всем, кто меня искал или кого я игнорировал, не по своему желанию. Ужасные два дня и единственные моменты, где я счастлив и чувствую себя свободным, — когда я плачу. И не скрываю это, я сдался», — говорится в телеграм-канале Ибрагимова.