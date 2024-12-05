Cтало известно, сколько «Зенит» был готов заплатить «Бешикташу» за Зайнутдинова

Бывший генеральный секретарь «Бешикташа» Каан Шакул рассказал, сколько санкт-петербургский «Зенит» был готов заплатить турецкому клубу за трансфер 26-летнего полузащитника Бактиёра Зайнутдинова.

«Зенит» очень хотел Зайнутдинова. Мы намеревались заработать € 7,5 млн, но Бактиёр сказал: «Я точно не хочу ехать в Россию. Хочу показать тренеру, на что способен», — приводит слова Шакула журналист Ягыз Сабунчоглу в соцсети Х (ранее Twitter).

Информация о наличии интереса «Зенита» к Зайнутдинову появилась минувшим летом. Полузащитник выступает в составе «Бешикташа» с 2023 года, куда он перешёл из московского ЦСКА.

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