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Стал известен статус переговоров между «ПСЖ» и Доннаруммой о продлении контракта

Стал известен статус переговоров между «ПСЖ» и Доннаруммой о продлении контракта
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Переговоры о продлении контракта между голкипером Джанлуиджи Доннаруммой и «ПСЖ» в настоящий момент не находятся в активной фазе. Об этом сообщил журналист Фабрис Хокинс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в клубе считают, что игра голкипера в этом сезоне не соответствует заработной плате, которую Доннарумма хочет получать после продления.

Доннарумма перешёл в «ПСЖ» в статусе свободного агента лето 2021 года. Предыдущим клубом итальянца был «Милан». Контракт игрока с клубом рассчитан до июля 2026 года

Доннарумма в текущем сезоне сыграл 12 матчей за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 14 мячей и два раза оставил свои ворота «сухими». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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