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«Зенит» был готов заплатить € 27,5 млн за двух игроков «Бешикташа»

«Зенит» был готов заплатить € 27,5 млн за двух игроков «Бешикташа»
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Бывший генеральный секретарь «Бешикташа» Каан Шакул заявил, что минувшим летом клуб договорился с «Зенитом» о трансфере полузащитников Бактиёра Зайнутдинова и Жедсона Фернандеша за € 27,5 млн.

«Мы договорились о сумме в € 27,5 млн за этих двух игроков. Руководство «Зенита» приехало в Стамбул. Потом об этих трансферах появились новости, о чём «Зенит» сообщил нам. Они отнеслись серьёзно к подобным новостям», — приводит слова Шакула HT Spor в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее Шакул сообщил, что за переход одного Зайнутдинова санкт-петербургский клуб был готов заплатить € 7,5 млн. На текущий момент оба названных игрока продолжают выступать в составе «Бешикташа».

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