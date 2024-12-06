Бывшего игрока сборной Эквадора похитили и три дня держали в плену — El Comercio

Бывший защитник сборной Эквадора Педро Перласа, ныне выступающий за местный клуб «Дельфин», был похищен злоумышленниками и удерживался несколько дней в плену. Об этом сообщает El Comercio.

По информации источника, Перласу вместе с его другом похитили в городе Эсмеральдас, расположенном на северо-западе Эквадора. Злоумышленники требовали выкуп в размере $ 80 тыс.

Сообщается, что в результате поисково-спасательной операции правоохранительные органы вышли на след похитителей и вступили в столкновение с преступниками, которые впоследствии сбежали. Игрок вместе со своим другом были освобождены. Они пребывали в плену три дня.