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Бывшего игрока сборной Эквадора похитили и три дня держали в плену — El Comercio

Бывшего игрока сборной Эквадора похитили и три дня держали в плену — El Comercio
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Бывший защитник сборной Эквадора Педро Перласа, ныне выступающий за местный клуб «Дельфин», был похищен злоумышленниками и удерживался несколько дней в плену. Об этом сообщает El Comercio.

По информации источника, Перласу вместе с его другом похитили в городе Эсмеральдас, расположенном на северо-западе Эквадора. Злоумышленники требовали выкуп в размере $ 80 тыс.

Сообщается, что в результате поисково-спасательной операции правоохранительные органы вышли на след похитителей и вступили в столкновение с преступниками, которые впоследствии сбежали. Игрок вместе со своим другом были освобождены. Они пребывали в плену три дня.

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