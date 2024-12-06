Совладелец «Интер Майами» рассказал о будущем 37-летнего Месси в клубе

Совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас ответил на вопрос о продлении контракта с 37-летним нападающим команды Лионелем Месси, заканчивающегося 31 декабря 2025 года.

«Я крайне уверен в том, что он [Месси] откроет наш новый стадион в 2026 году. В межсезонье я буду общаться с Лео. Пока его здоровье будет в порядке, мы будем видеть его в розовом (цвет формы «Интер Майами». — Прим. «Чемпионата»). Я оптимистично настроен относительно этого», — приводит слова Маса журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Аргентинский футболист выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Фанаты скандируют «Месси», когда прибывают игроки «Барселоны»: