Дьёкереш забил 60-й гол в 2024 году, Роналду с 54 мячами был лучшим бомбардиром 2023-го
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Нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш отметился голом в матче 13-го тура чемпионата Португалии с «Морейренсе», проходящем в эти минуты. Забитый мяч стал 60-м для шведского футболиста в 2024 году.
Португалия — Примейра . 13-й тур
05 декабря 2024, четверг. 23:15 МСК
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Окончен
2 : 1
Спортинг
Лиссабон
0:1 Дьёкереш – 12' 1:1 Пинту – 19' 2:1 Шеттине – 35'
Из 60 голов 10 Дьёкереш забил, выступая за сборную Швецию.
Напомним, по итогам 2023 года лучшим бомбардиром стал нападающий «Аль-Насра» и португальской национальной команды Криштиану Роналду, поразивший ворота соперников 54 раза.
Действующее трудовое соглашение Дьёкереша с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.
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