Дьёкереш забил 60-й гол в 2024 году, Роналду с 54 мячами был лучшим бомбардиром 2023-го

Нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш отметился голом в матче 13-го тура чемпионата Португалии с «Морейренсе», проходящем в эти минуты. Забитый мяч стал 60-м для шведского футболиста в 2024 году.

Из 60 голов 10 Дьёкереш забил, выступая за сборную Швецию.

Напомним, по итогам 2023 года лучшим бомбардиром стал нападающий «Аль-Насра» и португальской национальной команды Криштиану Роналду, поразивший ворота соперников 54 раза.

Действующее трудовое соглашение Дьёкереша с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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