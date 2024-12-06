Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дьёкереш забил 60-й гол в 2024 году, Роналду с 54 мячами был лучшим бомбардиром 2023-го

Дьёкереш забил 60-й гол в 2024 году, Роналду с 54 мячами был лучшим бомбардиром 2023-го
Комментарии

Нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш отметился голом в матче 13-го тура чемпионата Португалии с «Морейренсе», проходящем в эти минуты. Забитый мяч стал 60-м для шведского футболиста в 2024 году.

Португалия — Примейра . 13-й тур
05 декабря 2024, четверг. 23:15 МСК
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Окончен
2 : 1
Спортинг
Лиссабон
0:1 Дьёкереш – 12'     1:1 Пинту – 19'     2:1 Шеттине – 35'    

Из 60 голов 10 Дьёкереш забил, выступая за сборную Швецию.

Напомним, по итогам 2023 года лучшим бомбардиром стал нападающий «Аль-Насра» и португальской национальной команды Криштиану Роналду, поразивший ворота соперников 54 раза.

Действующее трудовое соглашение Дьёкереша с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с Виктором Дьёкерешем из «Спортинга»

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android