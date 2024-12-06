«Исторический день». В «ПСЖ» отреагировали на итоги жеребьёвки клубного чемпионата мира

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался о результатах жеребьёвки клубного чемпионата мира 2025 года, который пройдёт грядущим летом.

«Это исторический день для «Пари Сен-Жермен» и всех 32 команд, которые примут участие в клубном чемпионате мира по футболу 2025 года и будут бороться за звание лучшей следующим летом.

Мы всегда стремимся бороться за самые крупные трофеи и расширять круг наших болельщиков по всему миру. Следующее лето обещает стать захватывающим благодаря турниру в Соединённых Штатах, где будут наши футболисты, болельщики и семья «ПСЖ», — приводит слова Аль-Хелаифи пресс-служба французского гранда в соцсети Х (ранее Twitter).

На групповом этапе турнира «ПСЖ» встретится с «Атлетико» (Испания), «Ботафого» (Бразилия), «Сиэтл Саундерс» (США).

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Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: