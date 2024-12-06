Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Исторический день». В «ПСЖ» отреагировали на итоги жеребьёвки клубного чемпионата мира

«Исторический день». В «ПСЖ» отреагировали на итоги жеребьёвки клубного чемпионата мира
Аудио-версия:
Комментарии

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался о результатах жеребьёвки клубного чемпионата мира 2025 года, который пройдёт грядущим летом.

«Это исторический день для «Пари Сен-Жермен» и всех 32 команд, которые примут участие в клубном чемпионате мира по футболу 2025 года и будут бороться за звание лучшей следующим летом.

Мы всегда стремимся бороться за самые крупные трофеи и расширять круг наших болельщиков по всему миру. Следующее лето обещает стать захватывающим благодаря турниру в Соединённых Штатах, где будут наши футболисты, болельщики и семья «ПСЖ», — приводит слова Аль-Хелаифи пресс-служба французского гранда в соцсети Х (ранее Twitter).

На групповом этапе турнира «ПСЖ» встретится с «Атлетико» (Испания), «Ботафого» (Бразилия), «Сиэтл Саундерс» (США).

Нассер Аль-Хелаифи Подробнее
Материалы по теме
Определились соперники для «ПСЖ» с Сафоновым на клубном чемпионате мира — 2025

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android