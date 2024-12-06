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«Наполи» уступил «Лацио» в 1/8 финала Кубка Италии и покинул турнир

«Наполи» уступил «Лацио» в 1/8 финала Кубка Италии и покинул турнир
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Завершился матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором встречались «Лацио» и «Наполи». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). «Лацио» одержал победу в матче со счётом 3:1.

Кубок Италии . 1/8 финала
05 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Лацио
Рим
Окончен
3 : 1
Наполи
Неаполь
1:0 Нослин – 32'     1:1 Симеоне – 36'     2:1 Нослин – 41'     3:1 Нослин – 50'    

На 21-й минуте игрок «Лацио» Маттиа Дзакканьи не смог реализовать пенальти. На 32-й минуте забил нападающий «Лацио» Тейянни Нослин, которому ассистировал Самуэль Жиго. На 36-й минуте нападающий «Наполи» Джованни Симеоне сравнял счёт. На 41-й минуте Нослин оформил дубль с передачи Педро Родригеса. На 50-й минуте Нослин забил свой третий мяч в игре.

Действующим обладателем кубка турнира является «Ювентус», который в финале обыграл «Аталанту» со счётом 1:0.

Турнирная сетка Кубка Италии
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