«Наполи» уступил «Лацио» в 1/8 финала Кубка Италии и покинул турнир
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Завершился матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором встречались «Лацио» и «Наполи». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). «Лацио» одержал победу в матче со счётом 3:1.
Кубок Италии . 1/8 финала
05 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Лацио
Рим
Окончен
3 : 1
Наполи
Неаполь
1:0 Нослин – 32' 1:1 Симеоне – 36' 2:1 Нослин – 41' 3:1 Нослин – 50'
На 21-й минуте игрок «Лацио» Маттиа Дзакканьи не смог реализовать пенальти. На 32-й минуте забил нападающий «Лацио» Тейянни Нослин, которому ассистировал Самуэль Жиго. На 36-й минуте нападающий «Наполи» Джованни Симеоне сравнял счёт. На 41-й минуте Нослин оформил дубль с передачи Педро Родригеса. На 50-й минуте Нослин забил свой третий мяч в игре.
Действующим обладателем кубка турнира является «Ювентус», который в финале обыграл «Аталанту» со счётом 1:0.
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